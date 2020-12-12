 شركة الكهرباء المملوكة لجنوب إفريقيا تقرر خفض نوبات قطع التيار الكهربائى - بوابة الشروق
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شركة الكهرباء المملوكة لجنوب إفريقيا تقرر خفض نوبات قطع التيار الكهربائى

كيب تاون - د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 10:04 م

تعتزم شركة إيسكوم هولدينجز المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا خفض عدد نوبات انقطاع التيار الكهربائي اعتبارا من غد الأحد لدى عودة احتياطيات الطوارئ، وفقا لبيان على موقعها على الإنترنت.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الانقطاعات المجدولة، المعروفة باسم تخفيف الأحمال، ستستمر حتى يمكن استعادة الاحتياطيات بالكامل، وقطعت إيسكوم 2000 ميجاوات من الإمدادات اليوم السبت. ولدى الشركة حاليا 7914 ميجاوات من السعة الكهربية قيد الصيانة المخطط لها و10468 ميجاوات أخرى غير متوفرة بسبب عمليات الانقطاعات والإغلاقات غير المتوقعة.

وقطعت إيسكوم بالفعل التيار الكهربائي عددا قياسيا من المرات خلال العام الجاري، وفقا لمجلس البحوث العلمية والصناعية.

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