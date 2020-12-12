تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، والتي جاء في مقدمتها:

• 7.2 مليار جنيه استثمارات محافظة الإسماعيلية

حظت بمحافظة الإسماعيلية باستثمارات عامة تبلغ 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بما يمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، كما بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 222 مشروعًا، وفقا لهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

• 808 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 مليون يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.

• المالية: أكثر من 100 شركة تعمل بالفواتير الإلكترونية حاليا

قال محمد معيط، وزير المالية، أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي كل معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021.

• غدا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة

تسير مصر للطيران، غدا الأحد نحو 42 رحلة جوية إلى كل من "بيروت، الرياض، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، ميلانو، دبي، أبوظبي، أمستردام، روما، نيويورك، فرانكفورت، إسطنبول، عمان، جدة، الشارقة، أديس أبابا، الخرطوم، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي"، بجانب 5 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4100 راكب.

• برامج لمحو الامية بـ١١ محافظة

وقع جهاز تنمية المشروعات مع هيئة العامة لتعليم الكبار خدمات محو الامية في ١٢ محافظة، ليتح لكافة فئات المواطنين الفرصة للحصول علي تمويل ميسر لاقامة مشروعاتهم الصغيرة او متناهية، نظرا لان المشروعات التي يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية تشترط ان يكون صاحب المشروع متعلم.

• مبادرات لتسهيل الانتقال للمقاصد السياحية برأس السنة

بحث أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة تنشيط السياحي، سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في فترة رأس السنة الميلادية، وإجازات أعياد الميلاد المجيدة وإجازة منتصف العام الدراسي، مع ممثلي الفنادق بالغردقة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية. وتم الاتفاق على وضع خطة تسويق، وتنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح مبادرات مختلفة لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية.