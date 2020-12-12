البنك الدولي يتوقع أن يدفع كورونا 72 مليون طفل آخر نحو فقر التعلّم

قال البنك الدولي، إن إغلاق المدارس من جراء جائحة كورونا (كوفيد-19) يحمل في طياته مخاطر دفع 72 مليون طفلٍ آخر في سن المدرسة الابتدائية إلى فقر التعلم، ويعني أنهم غير قادرين على قراءة نص بسيط وفهمه وهم في سن العاشرة.

جاء ذلك في تقريرين جديدين صدرا اليوم السبت، عن البنك الدولي، حيث نشرت فيهما رؤية جديدة للتعلّم وما يرتبط به من الاستثمارات والسياسات، بما في ذلك تكنولوجيا التعليم التي يمكن للبلدان تنفيذها اليوم لتحقيق تلك الرؤية.

وتتسبب جائحة كورونا في تعميق أزمة التعلم العالمية التي كانت موجودة بالفعل: "إذ يمكن أن ترفع النسبة المئوية للأطفال في سن الدراسة الابتدائية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ممن يعانون من فقر التعلم من 53% إلى 63%، فضلاً عن تعريض هذا الجيل من الطلاب لخطر فقدان نحو 10 تريليونات دولار من دخلهم المستقبلي على مدار متوسط العمر، وهو مبلغ يساوي نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ويرسم التقرير الجديد المعنون "تحقيق مستقبل التعلّم: من فقر التعلّم إلى التعلّم للجميع في كل مكان"، رؤية لمستقبل التعلّم بإمكانها توجيه البلدان اليوم فيما يتعلق باستثماراتها وما تعتمده من إصلاحات في سياساتها حتى تتمكن من بناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافاً وفعالية وقدرة على الصمود في وجه التحديات، بحيث تضمن أن يتلقي جميع الأطفال تعليمهم وهم يشعرون بالابتهاج، ويتسمون بالالتزام، ولديهم غاية يسعون لتحقيقها داخل المدرسة وخارجها.

أما التقرير المصاحب وعنوانه "إعادة تصور الروابط البشرية: التكنولوجيا والابتكار في البنك الدولي"، فيعرض النهج الجديد للبنك الدولي لتوجيه الاستثمارات في تكنولوجيا التعليم، بحيث يمكن للتكنولوجيا أن تعمل حقاً كأداة لجعل أنظمة التعليم أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الكارثية مثل جائحة كورونا والمساعدة في إعادة تصور الطريقة التي تتم بها إتاحة التعليم.