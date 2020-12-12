 فيديو.. لحظة تحليق مقاتلات سعودية رفقة قاذفات أمريكية لدى عبورها أجواء المملكة - بوابة الشروق
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فيديو.. لحظة تحليق مقاتلات سعودية رفقة قاذفات أمريكية لدى عبورها أجواء المملكة

مقاتلات سعودية رفقة قاذفات أمريكية
مقاتلات سعودية رفقة قاذفات أمريكية
cnn
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:28 ص | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:28 ص

نشرت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، لقطات مٌصورة أظهرت لحظة مرافقة مقاتلات سعودية لقاذفات أمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

 
وأعادت القيادة المركزية الأمريكية نشرت مقطع الفيديو المنشور في حساب وزارة الدفاع السعودية، قائلة "مشاهد رائعة، مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية (بي-٥۲)".

وفي وقت سابق، نقلت القيادة على لسان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن "القدرة على قيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية والتحليق دون توقف في مهمة عابرة للقارات، ودمجها بسرعة مع عدة شركاء إقليميين، تظهر علاقات عملنا الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وتابع قائلا: "على الخصوم المحتملين ان يفهموا انه لا توجد دولة على وجه الارض أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية اضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان".

وقال ماكنزي: "نحن لا نريد الصراع، لكن علينا ان نحتفظ بالتزامنا وان نبقى على استعداد للتعامل مع أي طارئ ولمواجهة أي عدوان".

 

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