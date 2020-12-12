التعاون الإسلامي تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة افتراضيا

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة "افتراضيا"، بالتنسيق مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، يبحث عدة موضوعات مهمة على رأسها تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، والتحضيرات الجارية لمشاركة المنظمة في الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في مارس 2021 بنيويورك.