 تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات - بوابة الشروق
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تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

رويترز
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:49 ص | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:49 ص

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 226 حالة وفاة، في أعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة التركية: " تم تسجيل 32106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بما يشمل حالات لم تظهر عليها أعراض، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977".

وفرضت الحكومة التركية حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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