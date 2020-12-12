كوريا الجنوبية: لن يكون لدينا خيار سوى رفع إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

ذكر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونج سي كيون أن الحكومة لن يكون لديها أي خيار سوى رفع القواعد المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا إلى أعلى مستوى، إذا لم يتم الحد من انتشار الفيروس في تلك المرحلة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.



وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ900 إصابة اليوم السبت، ليصل إلى رقم قياسي بعد حوالي 11 شهرا من تسجيل البلاد أول حالة إصابة.



وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 928 حالة إصابة محلية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 41 ألفا و736.



ويحذر خبراء الصحة من أن كوريا الجنوبية ربما تواجه موجة أكبر من الإصابات في الشتاء.



وسجلت البلاد 22 حالة إصابة قادمة من الخارج، من بينها سبع إصابات من أمريكا وثلاث من روسيا، والرقم أعلى من 16 حالة، تم تسجيلها أمس الجمعة.



وبلغ عدد المصابين بالفيروس بشكل خطير 179 مريضا.



وسجل المركز ست حالات وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 578.



وبلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 336، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 31 ألفا و493.