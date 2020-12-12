أعلنت السلطات الأمريكية عن وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19»، صباح الاثنين المقبل، إلى مراكز التلقيح في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت، أمس الجمعة، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

ويمهد التصريح بالاستخدام الطارئ الطريق لبدء برنامج للتلقيح الجماعي في الولايات المتحدة، والذي سيستهدف أولاً العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.