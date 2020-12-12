 مقتل ضابط عراقي وإصابة اثنين آخرين بانفجار في كركوك - بوابة الشروق
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مقتل ضابط عراقي وإصابة اثنين آخرين بانفجار في كركوك

كركوك (العراق) - د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:09 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 9:09 م

أفادت الشرطة العراقية، اليوم السبت، بمقتل ضابط في الجيش وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة عند محاولة قوات من الجيش العراقي اقتحام أحد الأنفاق التابعة لتنظيم داعش في إحدى المناطق شمال غربي مدينة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وأبلغت مصادر في قيادة شرطة كركوك وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - "أن عبوة ناسفة انفجرت لدى محاولة قوات من الجيش العراقي اقتحام أحد الأنفاق التي يتحصن فيها عناصر داعش، مما أدى مقتل ضابط برتبة ملازم وإصابة ضابط أخر برتبة عقيد ركن وأحد الجنود بجروح خلال عملية تفتيش قرب جبل مخمور من الجهة الشرقية فوق قرى گَراو وساردك التابعة لناحية سركران بقضاء الدبس".

وتشهد محافظة كركوك هجمات متفرقة لعناصر تنظيم داعش أوقعت ضحايا وإصابات رغم العمليات العسكرية المتكررة التي تشنها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي.

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