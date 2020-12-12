قالت دراسة أجرتها مؤسسات دولية، على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ، نشرت اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للجبال، إنه تؤمّن الجبال نسبة تتراوح بين 60 و80% من المياه العذبة في العالم الأساسية للريّ والصناعة وإنتاج الأغذية والطاقة وللاستهلاك المحلي.

كما أنّ العديد من أهم المحاصيل وفصائل الماشية في العالم مصدرها المناطق الجبلية وتوفر مصدرًا للغذاء والدواء.

وصدرت اليوم الدراسة المشتركة بعنوان "تعرّض سكان الجبال لانعدام الأمن الغذائي: بيانات محدثة وتحليل للدوافع".

ويُبرز اليوم الدولي للجبال هذا العام الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية للتنوع البيولوجي للجبال، حيث إنّ الجبال تستحوذ على 30% من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية الموجودة على كوكبنا.

ووجدت الدراسة، أنّ النظم الإيكولوجية للجبال تزداد هشاشة شيئًا فشيئًا، وذلك بفعل الضغط الناجم عن التغيرات الحاصلة على صعيد استخدام الأراضي والمناخ والاستغلال الجائر والتلوث والتحولات الديمغرافية وسواها من عوامل تهدد سبل العيش والأمن الغذائي.

وتأوي الجبال نحو نصف البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم وعددًا متزايدًا من الشرائح السكانية الأكثر معاناة من الجوع.