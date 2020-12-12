العسومي: ملف العنف وحقوق الإنسان يستخدم ضد الدول العربية كابتزاز

قال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، إن «ملف العنف وحقوق الإنسان يستخدم ضد الدول العربية كابتزاز»، لافتًا إلى «استخدامه للتأثير على المواقف السياسية والحصول على مقدرات الدول العربية».

وأضاف العسومي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن البرلمان يعول على مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز المشاركات الخارجية وتوضيح الأمور، معربًا عن أمنياته في تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وعن عودة بعض الدول إلى مقعدها داخل البرلمان كسوريا، أجاب أن البرلمان العربي هو الذي يتخذ القرار ويدرس الأمر بجدية، متابعًا: «هناك بعض الدول لديها أمور داخلية أعاقت تواجدهم في البرلمان، بعد إزالة هذه الأمور فنحن ندعم بلا شك العمل العربي».

وبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقش البرلمان العربي خلال أعمال الجلسة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية، وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، إضافة إلى بحث إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.