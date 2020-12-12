شراكة بين أفريكسم بنك وسي إن إن للترويج لقصص النجاح الإفريقية

أبرم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" شراكة مع "سي إن إن" للعمليات التجارة التابعة للشبكة الإخبارية الأمريكية، لإطلاق مبادرة طويلة الأمد لتمكين وعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الإفريقية الناشئة، وتوسيع نطاقها عبر القارة السمراء.

ومن خلال هذه الشراكة الأولى من نوعها، ستمزج "سي إن إن" للعمليات التجارية CNNIC تركيبة غنية من المحتوى الممهور بالعلامات التجارية، وحلول الرعاية الرسمية من خلال منصات متعددة أولها منصة "إيفولف" وهي علامة تجارية لشركة تستهدف تعريف جمهور شبكة "سي إن إن" عبر العالم بطريقة جديدة بالأعمال والشركات الإفريقية وإبداعاتها.

وبموجب مبادرة "إيفولف" ستعمل "سي إن إن" للعمليات التجارية مع خبراء بالتمويل والابتكار والاستثمار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، من أجل تقديم خطة بعنوان "الصناعة أولا" والتي تربط أفضل الشركات الإفريقية بالمستثمرين والعملاء، فضلا عن تحفيز التجارة البينية الإفريقية.

وأعرب رئيس البنك بنديكت أوراما عن الامتنان بالدخول في هذه الشراكة والتعاون مع شبكة "سي إن إن" خلال هذه الحملة الفريدة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات الدولية القوية من أجل تسهيل نمو الشركات الإفريقية، وتقوية الإبداع، وترقية التجارة البينية الإفريقية وتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية.

وشدد على أن قصص نجاح الشركات الإفريقية المزدهرة يجب أن تروى للعالم ولكن على الطريقة الإفريقية، معبرا عن أمله، من خلال هذا البرنامج، في إلهام رواد الأعمال الأفارقة ليصبحوا أبطالا عالميين، فيما يدعمون التواصل بين أنحاء القارة السمراء.

وذكر بيان منشور على موقع البنك، أنه تم البدء في إعداد قائمة قصيرة تضم مائة شركة إفريقية ناشئة حققت نموا كبيرا، على أن يتم اختيار عشرة منها للمشاركة في خطة "إيفولف"، وسيتولى "أفريكسم بنك" تقديم الاستشارة والدعم للشركات التي ستصل إلى النهائيات من خلال تقديم خبراته في قطاعات تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية.

وستشارك الشركات العشر الناجحة في مشروع مصمم لتأسيس شراكات مؤثرة، وإطلاق شركات من الطراز الأول، وإنشاء شبكة استثمارية تتولى إقامة سلسلة من الفعاليات واللقاءات خلال 12 شهرا، وستروى قصص النجاح هذه داخل ستوديو "سي إن إن" للعمليات التجارية، والذي سينتج محتوى مرتبطا بعلامات تجارية ويلقي الضوء على خطط النمو.

كما سيتم الترويج للمبادرة عالميا لجمهور مشاهدي شبكة "سي إن إن" من خلال المادة الفيلمية والمحتوى الأصلي والفيديوهات الترويجية المنتشرة عبر منصات "سي إن إن" وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن "أفريكسم بنك" هو راع حصري لبرنامج إخباري جديدة على قناة "سي إن إن" الدولية الرقمية والمنطلقة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبارا من ديسمبر الجاري سيذاع شهريا برنامج "ربط أفريقيا" ومدته 30 دقيقة ويركز على عرض الملفات الشخصية لرواد الأعمال الأفارقة، والمشروعات والشركات التي تحدث ثورة بقطاع الأعمال الإفريقي، كما يستهدف ربط أنحاء القارة من خلال إبراز التجارة والتوسع، ويلقي الضوء كذلك على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية.