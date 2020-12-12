مسؤول أمني ألماني يحذر من تعرض مراكز التطعيم ضد كورونا لهجمات

حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، جيورج ماير، من تعرض عمليات نقل لقاحات كورونا ومراكز التطعيم لهجمات.

وقال ماير، الذي يشغل منصب وزير داخلية ولاية تورينجن، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "علينا حماية عمليات نقل اللقاح في أي حال، كما يجب حماية مراكز التطعيم. هذا ما هو ضروري الآن بسبب الأجواء المحمومة والتصريحات المتطرفة من معارضي التطعيم".

وأضاف ماير: "أرى خطرا هنا. لأن النشطاء المناهضين للتلقيح أوضحوا في المظاهرات مدى تطرفهم وأظهروا ذلك برموز معينة مثل الشارة الصفراء (التي كانت تميز اليهود إبان الحقبة النازية). لقد تطور الأمر على نحو متطرف بينهم".

كما أعرب ماير عن دهشته من ضعف إقبال السكان على التطعيم، وقال: "هكذا يلاحظ المتطرفون أن هناك إمكانية للتواصل. لذلك يتعين أخذ الأمر على محمل الجد".

ويتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن يتوفر اللقاح الأول بحلول الشهر المقبل على أبعد تقدير. ومن المقرر توزيع اللقاحات عبر ما يقرب من 30 نقطة في الولايات الألمانية، ومن هناك ينتقل إلى مراكز التطعيم الإقليمية، حيث يُجرى تجهيز قاعات وملاعب وفنادق لهذا الغرض. وفي وقت لاحق، ستتولى العيادات الطبية التطعيم.