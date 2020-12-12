انهيار عقار من 4 طوابق في حدائق القبة

انهار عقار مكون 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح دون وقوع أية وفيات، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار رقم 8 شارع مصطفى عبد السميع من عزبة مكاوي بحدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق وانهار بالكامل.

وأسفر الانهيار عن إصابة شخص بكدمات وخدوش بسيطة، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من استخراج شخص آخر من تحت الأنقاض بحالة صحية جيدة، ولا يوجد وفيات.

كما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار كإجراء احترازي حفاظاً على أرواح الأسر القاطنين بهم.