 انهيار عقار من 4 طوابق في حدائق القبة - بوابة الشروق
السبت 12 ديسمبر 2020 5:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

انهيار عقار من 4 طوابق في حدائق القبة

عاطف محمود
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 5:18 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 5:18 م

انهار عقار مكون 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح دون وقوع أية وفيات، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار رقم 8 شارع مصطفى عبد السميع من عزبة مكاوي بحدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق وانهار بالكامل.

وأسفر الانهيار عن إصابة شخص بكدمات وخدوش بسيطة، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من استخراج شخص آخر من تحت الأنقاض بحالة صحية جيدة، ولا يوجد وفيات.

كما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار كإجراء احترازي حفاظاً على أرواح الأسر القاطنين بهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك