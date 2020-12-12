رئيس جامعة طنطا: انتهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب بالمستشفى التعليمي

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة من الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطره بنسبة 100%، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين.



وأكد رئيس جامعة طنطا، أن نجاح المستشفى التعليمي في القضاء على قوائم الانتظار يأتي نتيجة تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.



وذكر الدكتور أحمد غنيم، أنه جارى العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، بما يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج المجاني وفقًا لاستراتيجية الدولة في النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمود سليم، استعداد المستشفى لاستقبال العديد من الحالات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة إجراء التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة لتخفيف المعاناة عن عن كاهل الأسر المصرية، وتقليل فترة الانتظار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ولفت ‏الدكتور محمد سطيحة رئيس قسم القلب بطب طنطا، إلى الانتهاء من جميع عمليات دعامات القلب والقسطره بإجمالي 1600 حالة بنسبة 100% منذ بدء العمل بقوائم الانتظار، بالإضافة إلي تركيب دعامة الحياة لـ100 حالة طارئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا جاهزية المستشفى التعليمي للبدء في تنفيذ الحالات الجديدة التي ترد إليها من المنظومة من المحافظات الأخري، وضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة.