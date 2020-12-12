ترامب: أريد أن أمنع العالم من قتل نفسه!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحاول الاستيلاء على ما وصفه بـ"أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث".

وجاء في تغريدة نشرها ترامب في حسابه على تويتر: "وقت إنفلونزا الخنازير (H1N1)، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة، الآن يريدون المجيء والاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: "بينما أدفع المال، وأغرق في البيروقراطية؛ أفنيت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة.. لا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح".

وتابع في تغريدة أخرى، قائلا: "أريد فقط أن أمنع العالم من قتل نفسه".