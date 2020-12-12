وزير أمريكي: إدارة ترامب جاهزة لتعزيز قدرات شركة فايزر ومودرنا التصنيعية للقاح كورونا

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قال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للاستفادة من السلطة الفيدرالية لمساعدة شركتي Pfizer وModerna على تعزيز قدراتهما التصنيعية للقاح كورونا.

ولم يقدم أليكس أزار خلال مقابلة مع شبكة Fox Business Network، أي تفاصيل إضافية.

وصرح الوزير الأمريكي: "نحن متفائلون للغاية بشأن قدرتنا على تعزيز الإنتاج من شركة Pfizer وModerna للحصول على التزامات إضافية".

وأضاف أزار: "سنستخدم كل الصلاحيات التي نحتاجها، لكنني متأكد من أنها ستكون تعاونية.. يريدون المساعدة".

واستشهد أزار بقانون الإنتاج الدفاعي لكنه لم يقل على وجه التحديد إنه سيتم تطبيق القانون.وتتوقع إدارة الرئيس ترامب توزيع ما يصل إلى 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا Pfizer-BioNTech هذا العام وما يصل إلى 100 مليون جرعة بحلول نهاية فبراير، حسبما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار يوم الجمعة.

وأفاد أزار بأن إدارة الغذاء والدواء ستمنح تصريح استخدام طارئ للقاح في غضون أيام، وقد يتم إعطاء الجرعة الأولى في أقرب وقت يوم الاثنين.

وقال "في هذه المرحلة يتعلق الأمر في الحقيقة بوضع بعض التفاصيل النهائية.. في غضون اليومين المقبلين".

وتأتي هذه الأخبار بعد أن صوتت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء يوم الخميس بالموافقة على التطعيم الفعال بنسبة 95٪، مما مهد الطريق لتفويض الطوارئ والتوزيع.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في الرعاية الصحية في الخط الأمامي والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل أول متلقين للقاح بعد أن أيد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد الأسبوع الماضي تصويت لجنة مستقلة.

وستستخدم شركة Pfizer FedEx وUPS لنقل اللقاحات إلى 636 موقعا اختارها المحافظون في كل ولاية للمرحلة الأولى من التوزيع.