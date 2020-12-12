فلسطين تسجل 1845 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 1845 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في التقرير اليومي الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - إنه تم تسجيل 2182 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن نسبة الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة هي أعلى حصيلة وفاة في البلاد منذ بدء الجائحة، مضيفة أن نسبة التعافي بلغت 78.5%، وبلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 83 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.