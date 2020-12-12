لبنان: انطلاق مؤتمر قمة استراتيجيات الطاقة 2020 الخميس المقبل

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أعلن لبنان انطلاق مؤتمر "قمة استراتيجيات الطاقة 2020"، يوم الخميس المقبل، بمشاركة 500 خبير في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة والنقل والصناعة والهندسة والاستثمار والتطوير الصناعي، وممثلين عن مؤسسات حكومية عربية ودولية وشركات خاصة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أن المؤتمر ينطلق في نقابة المهندسين في بيروت برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وبمشاركة وزارة الصناعة اللبنانية ومنظمة الاسكوا.

ووفق بيان لنقابة المهندسين اللبنانية، يتحدث في المؤتمر 30 خبيرا من لبنان والمنطقة عن مختلف المواضيع المتعلقة بالطاقة، إضافة لإجراء تحاليل شاملة للاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض لعرض المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة والخدمات المالية والأدوات والتقنيات المبتكرة في مجال الطاقة المباني الخضراء، "ما يوفر فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تبحث عن فرص اختراق لمشاريعهم".