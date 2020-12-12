حبس صاحب مزرعة وابنه وحفيديه لاتهامهم بضرب لص حتى الموت في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية في الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فلاح وابنه وحفيديه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على مسجل خطر ضربًا حتى الموت، لاشتراكه و3 آخرين في سرقة برتقال من مرزعة موالح يمتلكها الجد بقرية الربعماية.

كان اللواء دكتور أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كلًا من: "السيد ف." 36 سنة، مُسجل شقي خطر سرقات عامة، مُقيم بقرية الربعماية بمنيا القمح، جثة هامدة، و"عمرو و." 30 سنة، عاطل، مُقيم بقرية التلين، سبق اتهامه في قضايا سرقة، مصابًا بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أنه أثناء قيام المتوفي و3 من أصدقائه، لهم معلومات جنائية في مجال السرقات، بالتوجه بتروسيكل بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم فرد خرطوش، لسرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، تمكن أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالى من ضبطهم والتعدي عليهم بالضرب المُبرح، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة صديقه، وتم التحفظ على الاثنين الآخرين وتسليمهم لقوات الشرطة، والتي ضبطت صاحب المزرعة وابنه وحفيديه، بتهمة الاعتداء على القتيل وأصدقائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 42918 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس اللصوص الثلاثة وصاحب المزرعة وابنه وحفيديه على ذمة التحقيق.