الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بتطويع كل الموارد لمجابهة فيروس كورونا

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، اليوم السبت، بتطويع جميع الموارد المتاحة لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد-19" في الوقت الذي سجلت خلاله السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بلغ 950 حالة.

ووصف مون، الوضع الحالي "بالطارئ"، كما اعتذر عن الإخفاق في تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا على نحو عاجل، على الرغم من تشديد تدابير التباعد الاجتماعي والتي تم تطبيقها على حساب انزعاج المواطنين والأضرار الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي على منصة التدوين المصغر "تويتر" -حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- "سوف نعتبر الأمر حالة طارئة، وسوف نذلل كافة جهودنا خلال فترة زمنية صغيرة وباستخدام كافة القدرات الإدارية المتاحة".

وأوضح مون أن حكومة بلاده ستعزز في المقام الأول قدراتها من أجل تتبع المخالطين، وتعبئة مسئولي الجيش والشرطة، إلى جانب المسئولين الإداريين، مؤكداً أن الكشف عن المرضى المصابين يعد أهم خطوة للتغلب بسرعة على هذه الأزمة.

كانت الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لإنشاء مراكز اختبار مؤقتة لفيروس كورونا في 150 منطقة من المناطق المكتظة بالسكان كمدينة سول.