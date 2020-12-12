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أردوغان يرفض «تهجم المعارضة على الاستثمارات القطرية»

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:06 ص

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفضه "تهجم" بعض أوساط المعارضة على الاستثمارات القطرية في بلاده.

وقال أردوغان في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية: "هناك من يلتزم الصمت عندما يكون المستثمر في تركيا، أمريكيا أو بريطانيا أو فرنسيا، ولكنه يتهجم حينما يكون قطريا".

وأشار إلى أن زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض كمال قيليجدار أوغلو، "يزعم بيع مصنع مجنزرات الدبابات بقيمة 20 مليار دولار لقطر".

وأردف: "الثلاثاء تحدث قيليجدار أوغلو أمام أعضاء البرلمان، ولكن هل يا ترى ذكر الـ20 مليار دولار"، مؤكدا أن قليجدار أوغلو "مازال يكرر الأكاذيب بكل إصرار".

وأوضح أردوغان أن "بعض أوساط المعارضة تهدف إلى تقويض الاقتصاد من خلال صرف نظر المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في البلاد"، مشيرا أن ذلك أحد أسباب التهجم عليهم.​​​​​​​

وشدد على أن أبواب بلاده ستظل مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المستثمرين.

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