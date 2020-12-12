 المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا إلى مليون و229 ألفا و379 حالة - بوابة الشروق
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المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا إلى مليون و229 ألفا و379 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:42 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 4:42 م

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و٢٢٩ ألفا و٣٧٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٢ ألفا و٢٥٣ إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١١٣ ألفا و١٩ حالة، عقب تسجيل ٦٩٣ وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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