تعاني بعض النساء من تراكم الدهون في الظهر مما يجعل مظهر جسدهن غير محبب أمام الأزواج، أو عند الذهاب للعمل؛ لأن هذا الوضع يتطلب ارتداء ملابس فضفاضة حتى لا تبرز دهون الظهر بفعل حزام حمالة الصدر، ولكن على المرأة أن لا تقلق كثيرًا من هذا الوضع لأنه يمكن عبر بعض التمارين والأطعمة التخلص منه.

وأوضح جاي كارديللو، مدرب اللياقة البدنية الذي يقدم برنامج في قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه يوجد تمارين متعددة تستهدف دهون الظهر، منها تمارين القلب مع تمارين رفع الأثقال، وبمجرد عمل ذلك لمدة ساعة خمس مرات أسبوعيًا، ستقل الدهون في الظهر.

وقال إن التمرين الثاني، هو وضع 2 من الدمبل على الأرض، ثم جعل الجسم في وضعية الدفع مع وضع اليدين على الدمبل بمسافة عرض الكتفين، ويجب أن يكون الجسم في هذا الوضع صلبًا ويشكل خطًا مستقيمًا من الرأس إلى القدمين، كأنه لوح خشبي، والاستمرار على هذا الوضع لمدة 30 ثانية- وفقًا لموقع "إيت زيس نوت ذات" الأمريكي الخاص بالتغذية.

وأضاف أن التمرين الثالث، هو الضغط، لأنه يساعد في تقوية عضلات الظهر ودعم العمود الفقري ومنع الألم وإزالة الدهون في مدة قصيرة، موضحًا أن هذا التمرين يتم عبر الاستلقاء على الأرض وتوجيه الوجه للأسفل مع وضع اليدين على جانبي الجسم ولكن خارج حدود الكتفين، والمباعدة بين القدمين بمقدار عرض الوركين، ثم رفع الوركين والفخذين والصدر عن الأرض ليكون الوزن على أصابع القدم والكتف وفرد الذراع ودفع الجسم لأعلى في خط مستقيم مع الزفير، والتوقف فترة قصيرة في الأعلى ثم الهبوط مع أخذ نفس طويل، وتكرار ذلك 10 مرات.

وأشار إلى أن اليوجا، هي التمرين الرابع، الذي يقلل من التوتر وبالتالي تنخفض نسبه أفرازه للكورتيزول الذي يتسبب في تراكم الدهون، ناصحًا النساء بعمل حصة يوجا مرة أسبوعيًا.

وعن الأطعمة التي تساعد في خسارة دهون الظهر، قال إنه يمكن عبر تغيير جزء في النظام الغذائي تحت الظهر، تناول شرب القرفة مع دقيق الشوفان والموز بالمكسرات مرة يوميًا، والبطاطا لأنها سريعة الهضم وتمنح الجسم شعورًا بالشبع السريع وتحتوي على مضادات أكسدة وألياف.

ونصح كارديللو، بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا؛ مع جعل كوب منهم يحتوي على أحد الحمضيات، مثل الليمون لأنه يساعد الجسم على التخلص من السموم والدهون سريعًا، إضافة إلى تناول الكثير من الألياف، وشرب كوب من الشاي الأخضر؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة تزيد من مستوى الشبع وتحفز حرق الدهون، والتقليل من الصوديوم لأنه يزيد من الوزن سريعًا وينفخ منطقة الصدر ويجعل الدهون تتراكم في أماكن متفرقة من الجسم.