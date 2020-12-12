الداخلية: «خلافات الجيرة» وراء فيديو لمواطن يتهم 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار وخطف الأطفال

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله شخص مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، يتهم تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار وخطف الأطفال، بينهم طفلة (محددة) تم دفنها أسفل عقار الشاكي مسببة هبوط وتصدعات بالمنزل.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة اتهام الشاكى ترجع إلى وجود خلافات جيرة بينه وبين المشكو فى حقهم، ولم يُستدل على أى شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل محل الشكوى وكذا عدم وجود أية بيانات مدرجة بإسم الطفلة المحددة.

وأن الشاكى سبق اتهامه فى العديد من القضايا، وقيامه ببث عدد من مقاطع الفيديو بذات المضمون وإعادة مشاركتها بشكل شبه يومى منذ فترة وسرد وقائع على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأى العام ضد المشكو فى حقهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.