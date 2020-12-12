الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت قناة (أر تي) العربية الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان يغطي يوميا نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت".

من جهته، أوضح مصدر في مقر قوات حفظ السلام الروسية في مدينة ستيباناكيرت (عاصمة جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها) أن "إطلاق نار من أسلحة آلية خفيفة تم رصده في مقاطعة هادروت"، مضيفا أنه "جرى إبلاغ الطرفين على الفور، عبر قنوات الاتصال المباشر، والمطالبة بالالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا إلى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على مدار الساعة.

وأضاف أن الجنود الروس ضمنوا عودة 481 لاجئا إلى بيوتهم في الإقليم من أرمينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد سكان المنطقة الذين عادوا إلى منازلهم بعد وقف القتال (بموجب البيان الروسي الأرمني الأذربيجاني المشترك الصادر في 10 نوفمبر) 37707 أشخاص.

يذكر أن وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت في وقت سابق اليوم القوات الأذربيجانية بأنها استأنفت عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب ناجورنو كاراباخ، فيما حملت باكو الجانب الأرميني خرق الهدنة.