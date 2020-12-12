الفاو: نصف سكان الجبال من الدول النامية لا يملكون غذاء كافيا

قالت ماريا هيلينا سيميدو، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تعليقًا على نتائج دراسة صادرة اليوم بمناسبة اليوم الدولي للجبال، "إنّ شخصًا واحدًا من أصل شخصين من سكان الجبال في البلدان النامية لا يملكون القدر الكافي من الأغذية للتمتع بحياة مفعمة بالصحة، ويجدر بهم حاليًا التعاطي مع أثر جائحة "كوفيد-19"، لذا لا بد لنا من حماية جبالنا وسبل عيش من يعتمدون عليها".



وهذه الدراسة التي أجرتها المنظمة وأمانة الشراكة العالمية من أجل الجبال واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تفيد بأنّ عدد سكان الجبال المعرضين لانعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية قد ارتفع من 243 إلى نحو 350 مليونًا بين عامي 2000 و2017.



وأضافت: "تعرّض سكان الجبال لانعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية يتفاقم بفعل وجود وحدوث مخاطر طبيعية ونزاعات مسلّحة تُحدث اضطرابات في سبل العيش أو تُجهد الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها سكان الجبال".



وأشارت إلى أنّ تأثيرات تدهور البيئة تطال سكان الجبال بصورة غير متناسبة، وقد أدى تغير المناخ إلى مزيد من تدهور النظم الإيكولوجية الجبلية وإلى حدوث مخاطر طبيعية مثل انزلاقات التربة والجفاف.



وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 275 مليونًا من سكان المناطق الريفية المعرضين لانعدام الأمن الغذائي يعيشون في مناطق جبلية سبق أن طالتها تأثيرات المخاطر الطبيعية.



وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والقضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المناطق الجبلية.



ودعت إلى وضع سياسات لزيادة قدرة النظم الإيكولوجية الجبلية على الصمود وتشجيع النظم الغذائية المستدامة التي تدعم الابتكار والبحوث ومشاركة المجتمع المحلي.



واستطردت: "في نهاية المطاف، تسعى هذه الدراسة إلى دعوة صانعي القرار وسائر أصحاب المصلحة الآخرين إلى توطيد التعاون للحد من تعرض سكان الجبال للخطر، لا سيما المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، ولا سيما الفئات الأضعف من بينهم، وهم غالبًا النساء والأطفال".



يذكر أن الشراكة من أجل الجبال هي تحالف طوعي للأمم المتحدة يضمّ 400 من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء آخرين، ويعمل في سبيل النهوض بسبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية لدى المجتمعات المحلية في الجبال.