 المغرب يسجل 3033 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 3033 إصابة و47 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 8:55 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 397 ألفًا و587 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 47 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6596.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3277 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 353 ألفًا و98.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 71 مليون إصابة.

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