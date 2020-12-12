إزالة تعد على أرض زراعية في مغاغة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على كافة أشكال التعديات من قبل المخالفين، مؤكدًا الاستمرار في رصد المخالفات والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.
وقال القاضي إنه لا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، للحفاظ على حق الدولة وازالة كافة التعديات.
ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبا، حيث شرع أحد المواطنين في بناء سور على أرض مزروعة بنطاق القرية، وتمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف، ورفع جميع البلوكات من الأرض الزراعية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.