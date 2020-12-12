إزالة تعد على أرض زراعية في مغاغة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على كافة أشكال التعديات من قبل المخالفين، مؤكدًا الاستمرار في رصد المخالفات والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.



وقال القاضي إنه لا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، للحفاظ على حق الدولة وازالة كافة التعديات.



ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبا، حيث شرع أحد المواطنين في بناء سور على أرض مزروعة بنطاق القرية، وتمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف، ورفع جميع البلوكات من الأرض الزراعية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.