رجل في الـ57 من عمره يسحب شاحنة تحمل هدايا الكريسماس ويدخل جينيس للمرة الـ32

تمكن الكندي كيفن فاست البالغ من العمر 57 عامًا، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الـ32 في حياته، بعد أن قام بسحب شاحنة ضخمة تحمل أكبر مزلقة لسانتا كلوز وهدايا عيد الميلاد، بمناسبة اقتراب احتفالات الكريسماس 2020.

وقال فاست، إنه أصر على ارتداء ملابس سانتا كلوز خلال سحب المزلقة وشاركه في ذلك زوجته وابناؤه جاكوب وماثيو، وكانت المزلجة تزن 16500 كجم، وهي أثقل مزلقة يتم سبحها- بحسب موقع "موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وأوضح أنه بدأ في تسجيل الأرقام القياسية منذ عام 1998 وكان الأمر صدفة، بعدما قرر اختبار قوته بمحاولة سحب شاحنة، وتفاجئ بأنه نجح في ذلك وأصبح على مدار الـ22 عامًا الماضية يشارك في جينيس من وقتًا لآخر ويحقق نجاحات.

وأشار إلى أنه نجح في سحب أثقل طائرة بكتفه وأثقل منزل وأثقل سيارة بذراعيه، وكل ذلك جعل منه نجمًا في موسوعة جينيس.

وأكد أنه يجب التدريب الدائم من خلال رفع الأثقال والحجارة وتقطيع الأخشاب وسحب الشاحنات الصغيرة أعلى التلال، موضحًا أنه يعتبر دخول موسوعة جينيس عدة مرات من أكثر الأشياء سعادة في حياته، وهذا جعله فخورًا بنفسه أمام أسرته.

وقال إن هدفه الثاني من سحب مزلقة سانت كلوز الضخمة هو إرسال رسالة لمن من يفتقد التشجيع وفي أمس الحاجة لمن يسانده على تحدي الصعاب والنجاح، مضيفًا أنه اختبار مناسبة أعياد الكريسماس ليدخل البهجة على من ينتظر الدعم في حياته.