الخطيب: كنت ادخر من مصروفي لمشاهدة فيديوهات بيليه

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حكى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ذكريات خاصة في مرحلة شبابه.

وقال الخطيب عبر قناة الأهلي: "كنت أدخر من مصروفي طوال الأسبوع، كي احضر في أحد سينمات وسط البلد مقطع الفيديو الذي مدته ربع ساعة للأسطورة بيلية والذي كان يذاع بين فيلمين".

وعن الأفضل بين رونالدو وميسي قال: "الثنائي مواهب عالية جدا في كرة القدم ولكن كل لاعب له الشكل الخاص به".

وأشار الخطيب إلى أن العرب الآن أصبح لديهم نجوم في مصاف الكبار مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وابن الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وأكد الخطيب أن رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أثر في البشرية.