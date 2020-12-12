سلطنة عمان تستضيف اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط

تستضيف سلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي والاجتماعات المصاحبة له للمرة الأولى، وتنظمه اللجنة الأولمبية العُمانية، بمشاركة واسعة من جميع الدول الآسيوية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستوى الدولي والقاري.

كانت اللجنة الأولمبية العُمانية قد أنهت كافة الإجراءات التحضيرية للاجتماع وبرنامج الاجتماعات المصاحبة له والمؤتمرات الصحفية ووقفت على الترتيبات اللازمة وتحضير جدول الأعمال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلو 45 لجنة أولمبية وطنية من قارة آسيا، منها 32 لجنة ستحضر الاجتماع بمسقط، و13 لجنة أولمبية ستشارك من خلال الاتصال المرئي.

ويتضمن البرنامج عدة اجتماعات من ضمنهما اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي وسيعقد يوم الثلاثاء، والاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم الأربعاء بالإضافة إلى مؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للدولة التي ستحتضن دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي سيعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للإعلان عن القرارات التي خرج بها الاجتماع.