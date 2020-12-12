الخطيب يتحدث عن رسالته للاعبين قبل مباراة الزمالك وأصعب لحظة في اللقاء

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رسالته للاعبين قبل مباراة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، ليتوج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية لقناة «الأهلي»: "قلت للاعبين نحتاج للهدوء، شعرت أنهم مضغوطين زيادة عن اللازم، وركزنا على أننا أفضل كمجموعة".

وأضاف بيبو: "كان لدينا مباراة كبيرة أمام ناد كبير كالزمالك، لكن كان أملنا كبير في الفوز باللقب".

وعن أصعب لحظة مرت على الخطيب في المباراة: "أصعب لحظة كانت بعد هدفنا الأول في المباراة، قلقت بعد الهدف بإحساس اللاعب، الهدف قربني من الطموح أكبر".

وتابع: "بعد الهدف كان هناك عدم اتزان في الفريق، عندما أتى هدف التعادل ققلت هذا جيد وبالفعل لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأتم: "سجدت لله شكرًا بعد فوز الأهلي بدوري ابطال إفريقيا للمرة التاسعة".