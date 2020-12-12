يلتقي في تمام الخامسة من مساء غدًا الأحد الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره المصري البورسعيدي، في ديربي القناة رقم 115 في تاريخ مواجهات الناديين بالدوري العام.

وخلال 114 لقاء سابق نجح الدراويش في تحقيق الفوز في 50 لقاء على أبناء بورسعيد، بينما تعادل في 41 و تلقى 23 هزيمة فقط.

وسجل نجوم الإسماعيلي 151 هدف و استقبلت شباكهم 101، و نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام النادي المصري في 47 لقاء.

وتقام المباراة غدًا الأحد على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بدون حضور جماهيري، في ظل تفشي ڤيروس كورونا في كل أنحاء البلاد.