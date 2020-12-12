قال المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى «نويبع ــ طابا» بجنوب سيناء، وعضو مجلس إدارة المنطقة الحرة فى نويبع أن قطاع السياحة يتعرض حاليا لأعنف أزمة فى تاريخه وتكبد المستثمرون خسائر فادحة خلال العشرة شهور الأخيرة من العام الحالى الذى أوشك على الانتهاء.

وأكد سليمان أن المستثمرين فى هذا القطاع الاقتصادى الهام هم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ لأنه من الأسهل لهم أن يقوموا بالتصرف فى ممتلكاتهم وبيعها ووضع حصيلتها فى البنوك كودائع تدر عليهم أرباحا طائلة دون مجهود، وهناك البعض، للأسف، فعل ذلك، فى حين أن الأغلبية لا تزال تكافح وتُصر على العمل، والاستمرار رغم كل المصاعب التى تواجههم بسبب الحفاظ على العمالة وعلى الحد الأدنى من التشغيل والصيانة، مما يكلفهم الكثير من الأعباء والتكاليف، حيث تحتاج المنشآت السياحية إلى النظافة والصيانة الدورية، بالإضافة إلى التشغيل الجزئى الذى يكون مكلفا أكثر من عوائده.

وكشفت مؤشرات الحركة السياحية لمصر عن استمرار انخفاض الحركة الوافدة لجميع المدن السياحية بسبب تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد استمرار نزيف الخسائر لجميع المنشآت السياحية والفندقية التى امتدت على مدار 8 شهور متتالية تعرض فيها القطاع السياحى لخسائر تصل إلى 8 مليارات دولار، باعتبار أن السباحة تحقق خسائر شهرية تتجاوز مليار دولار طبقا لإحصائيات وزارة السياحة والآثار الأخيرة.

وطالب سليمان بالاستغلال الأمثل لمثلث «طابا ــ نويبع ــ شرم الشيخ»، وإحياء فكرة المطار من جديد، وحل مشكلات المنشآت السياحية التى تعانى أشد المعاناة الآن فى هذا المثلث الذهبى من خلال حلول جذرية بعيدا عن المسكنات التى تم طرحها طوال السنوات الماضية، رغم استمرار نزيف الخسائر لهذه المنطقة الواعدة.

وأشار سليمان إلى أن إقامة منطقة حرة فى نويبع تهدف إلى التصدير والتبادل التجارى بين مصر ودول العالم العربى، بما يضمن عمل انتعاشة اقتصادية جديدة لمنطقة جنوب سيناء بصفة عامة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء القبائل العربية الموجودة بمنطقة المزينة المواجهة لساحل خليج العقبة فى نويبع والتى يقع فى محيطها الميناء.