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وزير الخارجية الألماني يدعو لدور أقوى للاتحاد الأوروبي في الناتو

بروكسل - د ب أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 6:14 م

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكبر في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ماس اليوم السبت في فعالية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي ببرلين إنه على قناعة تامة بأن القيادة الأمريكية الجديدة ستطالب بذلك، وأضاف: "لن تكون الولايات المتحدة شرطي العالم بعد الآن...هذا هو السبب في أننا يجب أن نؤسس بشكل أفضل الركيزة الأوروبية داخل الناتو".

وقال وزير الخارجية: "على الأوروبيين في الناتو تحمل المزيد من المسؤولية في المستقبل، إقليميا في الجوار المباشر وغير المباشر أيضا، وهذا ما يتوقعه الأمريكيون".

وأضاف ماس موجها خطابه إلى حزبه: "هناك كثيرون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتقدون أن الناتو غبي"، موضحا في المقابل أن الدفاع يعمل بشكل أفضل عند التعاون مع آخرين.

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