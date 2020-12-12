 10 يناير.. النطق بالحكم على متهمين بقضية أحداث عنف المطرية - بوابة الشروق
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10 يناير.. النطق بالحكم على متهمين بقضية أحداث عنف المطرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 2:16 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 2:16 م

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم على متهميّن بأحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية عام 2015، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف المطرية"، إلى جلسة 10 يناير المقبل.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون متهمون بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وأن المتهمين عقدو النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

وأسندت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.


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