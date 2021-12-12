العراق يخطط لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بأن بلاده تخطط لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا في غضون سنوات.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، عن وزير النفط قوله إن "وزارة النفط تسعى إلى زيادة إنتاج النفط الخام إلى ثمانية ملايين برميل يوميا مع العمل على زيادة إنتاج الغاز في الحقول النفطية".

وذكر أن جميع البرامج والخطط التي تنفذها شركات القطاع النفطي تهدف إلى تحقيق هدفين الأول الوصول إلى الزيادات المخطط إليها في إنتاج النفط الخام في غضون السنوات المقبلة واستثمار جميع كميات الغاز المنتجة في كل الحقول لتحقيق الاستقرار في إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى.

وحسب تقارير لوزارة النفط العراقية، فإن الطاقات الإنتاجية الحالية للنفط الخام في البلاد تبلغ نحو 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا، يُنتج 70% منها في الحقول النفطية التي تديرها الشركات النفطية الأجنبية وأبرزها أكسون موبيل ولوك أويل وإيني وبي بي وشركات صينية وماليزية.