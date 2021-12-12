بريطانيا تصدر تراخيص صيد لسفن من الاتحاد الأوروبي لحل نزاع مع فرنسا

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أصدرت بريطانيا تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لحل نزاع حول حقوق الصيد للصيادين الفرنسيين بعد خروج لندن من الاتحاد.

وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية في بيانين منفصلين إن لندن أصدرت 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جيرزي.

وجاء في بيانين صادرين في لندن وبروكسل أنه من المتوقع الانتهاء يوم الاثنين من مشاورات فنية بهدف استخراج سبعة تراخيص إضافية.

وقال بيان الحكومة البريطانية "رخصنا للسفن التي تلقينا أدلة كافية تبين أن السفينة مؤهلة للدخول، فيما لم تصدر تراخيص للسفن التي لم نتلق بشأنها هذه الأدلة".

وقالت فرنسا إنها تلقت إشعارا بالتراخيص البريطانية الجديدة وإنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسية عددها 1034 طلبا تمثل 93 في المئة من الطلبات الفرنسية.

ولدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) اتفق الجانبان على إقامة نظام للترخيص بشأن دخول سفن الصيد التابعة لهما المياه الإقليمية لكل منهما الأخرى.

لكن فرنسا قالت إنها لم تحصل على العدد الكامل المقرر من التراخيص وتقول بريطانيا إنها امتنعت عن تقديم التراخيص للسفن التي لا تحمل وثائق صحيحة.

ويمثل الصيد نسبة ضئيلة من الاقتصاد في كل من فرنسا وبريطانيا لكنه مسألة تعتبر حساسة سياسيا.