وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مصر مهتمة بمواجهة الفساد في زمن الأوبئة

قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي، إن: "مصر مهتمة بمواجهة الفساد في زمن الأوبئة".

وقالت والي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة "الأولى" المصرية، إن: "مصر ستنظم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، مبينة أنه سيتم نشر تقرير عن حجم الفساد في الرياضة، وعن مكافحة الفساد في القطاع الصحي في مسألة صناعة الأدوية وأجهزة الحماية من العدوى.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيشارك فيه 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و 50 وزيرا و 30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وهذا يعد أعلى حضور في تاريخ هذا المؤتمر، كما أن هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفاعلية، على خلفية مشاركة 268 جمعية من جمعيات المجتمع المدني و 257 جمعية أهلية.

ورأت أن الدولة عندما تضع التشريعات وتعلن استراتيجيات وطنية وتبدأ في تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتشارك بإعلان نتائج عملها يتقدم ترتيبها في مختلف التقارير، مضيفة: "أن المؤشرات هي أن يشعر المواطن بأن الدولة جادة في محاربة الفساد وأنه شريك في محاربة الفساد وعليه مسؤولية".