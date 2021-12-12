 عدد من المقاطعات الألمانية تقر تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد كورونا - بوابة الشروق
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عدد من المقاطعات الألمانية تقر تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 7:52 م
قال مسؤولو الصحة الألمانية، اليوم الأحد، إن الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا سيكونون مؤهلين لبدء تلقي جرعات لقاح كورونا هذا الأسبوع في برلين وعدد من المقاطعات الألمانية الأخرى.

ونقلًا عن موقع «US NEWS» الأمريكي، مساء الأحد، سيحصل الأطفال ما بين 11 إلى 5 أعوام على جرعة واحدة من لقاح «فايزر – بيونتيك» في مراكز التطعيم الجماعية في برلين والمدارس وعدد من الأماكن الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان اللجنة الاستشارية المستقلة للتطعيم في ألمانيا، يوم الخميس الماضي، أنها أوصت بتطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أهمية حصولهم على جرعتين من لقاح فايزر يفصل بينهما من 3 إلى 6 أسابيع.

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