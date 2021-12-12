إصابة جندي خلال اعتقال بولندا مجموعة أخرى من المهاجرين على الحدود

قالت متحدثة باسم وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد إنه تم اعتقال 55 مهاجرا لمحاولتهم العبور بشكل غير قانوني إلى بولندا من بيلاروس وتمت إعادتهم إلى الحدود.



وقالت المتحدثة إن المهاجرين قاموا بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة البولنديين بالقرب من قرية شريمسا. ووفقا للمعلومات أصيب جندي في وجهه وقام طبيب عسكري بعلاجه.



وسجل حرس الحدود 52 محاولة عبور للحدود خلال 24 ساعة. وقد عبر 28 مهاجرا مساء الجمعة الماضية الحواجز الحدودية.



ويشار إلى أنه منذ أسابيع يحاول الآلاف من المهاجرين واللاجئين عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من بيلاروس إلى بولندا أو دول البلطيق.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو بتعمد نقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى مينسك من أجل تهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي، وزعزعة استقرار الوضع في الغرب.



في غضون ذلك، أعلن المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيّة العراقيّة أحمد الصَحّاف اليوم الأحد أن الحكومة العراقية تمكنت من إجلاء 3556 عراقيا عالقين على الحدود البيلاروسية والليتوانية والبولندية واللاتفية طوعيا من خلال تسع رحلات جوية من مطار مينسك.



وقال الصحاف، في بيان صحفي اليوم إن "وزارة الخارجية مستمرة بجهودها لدعم مسار العودة طوعياً للراغبين من المهاجرين العراقيين من خلال جهود استثنائية لسفارَتي العراق في موسكو ووارسو لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور لهم" .



وأضاف أن "وفودنا القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك وفي بولندا وليتوانيا ولاتفيا وتمكنّا من تحقيق تسع رحلات جوية للإجلاء من منيسك بواقع 3556 مسافرا وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية العراقية فضلا عن منح 383 جواز مرور حتى الآن لمن فقدوا جوازات سفرهم في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.



وحرصت السلطات العراقية منذ منتصف العام الحالي على حل أزمة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية والليتوانية والبولندية واللاتفية من الذين وقعوا في حبال شبكات التهريب والإتجار بالبشر بهدف الحصول على لجوء إلى الدول الأوربية من خلال إيقاف السفر المباشر من مطار بغداد إلى مينسك وإرسال وفود عراقية لبحث العودة الطوعية للعالقين فضلا عن تقديم معونات مالية للعائدين.