 حاكم كنتاكي: أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم جراء الأعاصير المدمرة - بوابة الشروق
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حاكم كنتاكي: أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم جراء الأعاصير المدمرة

د ب أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:44 م | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:44 م
أعرب حاكم ولاية كنتاكي، أندي بشير، اليوم الأحد عن اعتقاده بأن أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم في أعقاب بعض من أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة ليلة الجمعة.

وصرح بشير لشبكة "سي إن إن" إن "عملية التأكيد بطيئة"، لكنه قال إنه من التقارير التي تلقاها هناك أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته، وأنه يتوقع أن يتجاوز العدد النهائي للوفيات 100 شخص.

وأضاف: "هذه هي الأعاصير الأكثر دموية لدينا من أي وقت مضى" وقال إن حجم الدمار مدمر. وأضاف: "لديّ أماكن اختفت".

وقال الحاكم إن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين. وأضاف أنه فى بلدة داوسون سبرينجز وحدها التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2700 نسمة امتدت قائمة المفقودين إلى ثمانى صفحات . وأضاف: "إن الأضرار الهائلة وواسعة النطاق تجعل جهود الإنقاذ صعبة".

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه في أعقاب الأعاصير المدمرة فى الولايات المتحدة ، قائلا إنه يأسف لسقوط عشرات القتلى.

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