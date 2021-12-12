وكيل رياضة القليوبية يشهد حفل الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ببنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي لذوى لقدرات الخاصة والهمم بمدرسة اسمارات بمدينة بنها؛ تكريما لابطالنا وأطفالنا من ذى الهمم والقدرات الخاصة.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بحضور مثل هذا الاحتفال لدعم وتقديم كافة المساندة لهؤلاء الابطال من ذوي القدرات الخاصة باعتبارهم ركيزة أساسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تقديم كل السبل والرعاية والدعم لتحقيق التنمية الشاملة التى تقوم بها السياسة المصرية، مشيرا إلى أن فريق السلة للصم بنات الحاصل على اول جمهورية لذوى الهمم من محافظة القليوبية.