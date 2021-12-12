القبض على رجل في هولندا عرض بيع عينات من فيروس كورونا

ألقت الشرطة المالية الهولندية القبض على رجل تردد أنه عرض بيع عينات من فيروس كورونا، للعدوى الذاتية على شبكة الإنترنت على أن يتعافى المصاب بعد ذلك حيث يمكنه حينئذ الحصول على شهادة التعافى .

وكان المشتبه به على صلة بصفحة رئيسية مماثلة، تم إغلاقها في هذه الأثناء، حسبما ذكرت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية في لاهاي.

وذكرت صحيفة "دي تليجراف" اليوم السبت أن الرجل عرض إرسال ما يسمى بـ " مجموعة أدوات كورونا" عن طريق البريد مقابل 50ر33 يورو (91ر37 دولار أمريكى).

وتردد أنها تحتوي على أنبوب يحتوي على سائل يحتوي على الفيروس واختبار ذاتي للتأكد من الإصابة . ووعد الموردون بأن الفيروسات لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر وأن المشترين يمكن أن يكونوا "متأكدين من أن أحدث الطفرات والمتحورات متضمنة".

وقالت الوزارة إنه تم إطلاق سراح المشتبه به . وذكرت متحدثة باسم وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية: "يجب أن يظهر مزيد من التحقيق ما إذا كان باع شيئا".