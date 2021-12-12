 كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 269.7 مليون.. وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار - بوابة الشروق
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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 269.7 مليون.. وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأحد 12 ديسمبر 2021 - 8:31 ص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر269 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 41ر8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 269 مليونا و 728 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 301 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 415 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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