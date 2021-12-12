قالت خدمات الطوارئ الإيطالية في وقت متأخر من مساء يوم السبت إن سبعة أشخاص على الأقل فقدوا إثر انهيار مبنى سكني في صقلية.

وذكر رجال الإطفاء أن الإنهيار ربما كان نتيجة انفجار أنبوب غاز ووقع حوالي الساعة 8:30 مساء (1930 بتوقيت جرينتش).

وقالت وحدة الحماية المدنية في صقلية إن أربعة مبان في بلدة رافانوسا، على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق باليرمو، تأثرت بالانفجار وأن ما بين 7 و9 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة أنباء أنسا الايطالية أن عدد المفقودين 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال واثنان متزوجان حديثا وينتظران مولودا.

وتوجه إلى مكان الحادث رجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء والعمدة كارميلو دانجيلو.