جامعة الفيوم تنظم حفل ختام أنشطة حملة «الـ١٦ يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل ختام أنشطة حملة الـ١٦ يوم، والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة اليوم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والأستاذة ليلى طه مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهذة العنف ضد المرأة بالجامعة، والمنسقين بالكليات، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور ياسر حتاته دعمه الكامل لجميع أنشطة الوحدة بالجامعة، والدور الأساسي الذي تقوم به المرأة في المجتمع، موضحًا أن جامعة الفيوم تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على حقوق المرأة ودعمها المستمر في كافة المجالات.

وأشادت ليلى طه بالتعاون المثمر بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمجلس القومي للمرأة، في تفعيل أنشطة الوحدة وتنفيذها على أرض الواقع، ودورها الرائد في توعية أبنائنا الطلاب بالحفاظ على حقوق المرأة ضد أنواع العنف المختلفة.

وشددت الدكتور نهير الشوشاني على الدور المحوري الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تنظيم ندوات توعوية عن قيمة المرأة في المجتمع، والدفاع عن حقوقها، وترسيخ ذلك في أذهان الطلاب بالجامعة.

وأشارت إلى أن الوحدة تم تكريمها بملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظرًا للجهود التي تقوم بها الوحدة لتوفير بيئة آمنة خالية من العنف داخل الحرم الجامعي، كما تم تكريم الطالبة إسراء حسين يادم، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية العلوم، لفوزها بالمركز الثالث في كتابة القصة القصيرة، في مسابقة "كوني" والتي تم تنظيمها على مستوى الجامعات المصرية.

وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات الوحدة خلال الـ16 يومًا، قام رئيس الجامعة والسادة النواب بتكريم أعضاء المجلس القومي للمرأة والواعظات والراهبات، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والسادة ممثلي اللجنة التنفيذية بالكليات، الإداريين المشاركين في الفعاليات، والطلاب المشاركين.