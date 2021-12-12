جونسون يحث البريطانيين على تلقي الجرعة المُعززة لتجنب خطر أوميكرون

حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتحدة على تلقي الجرعة المُعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وقال جونسون في خطاب للأمة، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، إن أكبر أربعة مستشارين للصحة في بريطانيا رفعوا من مستوى تهديد فيروس كورونا إلى ثاني أعلى مستوى بسبب تضاعف الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد في بريطانيا كل يومين أو ثلاثة أيام.

وأضاف جونسون أن "التجربة المريرة علمتنا كيف تتطور تلك المنحنيات المتسارعة، ولا ينبغي أن يكون لدى أي شخص شك في ذلك..هناك موجة عارمة من أوميكرون قادمة، وأخشى أنه بات جليا أن جرعتين من اللقاح لا يكفيان ببساطة لتوفير مستوى حماية جيد، لكن الأخبار الجيدة أن علمائنا واثقون من أنه مع الجرعة الثالثة المُعززة، يمكننا جميعا رفع مستوى الحماية مجددا".

وتابع جونسون:"أعرف أن بعض من يشاهدون سيتساءلون ما إذا كان أوميكرون أخف شدة من المتحورات السابقة، وما إذا كان بالفعل يحتاج إلى تلقي جرعة مُعززة، الإجابة هي نعم نحن نحتاج الجرعة الثالثة".

وحذر جونسون من ألا يتهاون الشعب البريطاني مع مدى خطورة أوميكرون، مؤكدا أن المتحور الجديد يمكنه أن يُمرض الجميع للغاية، مشيرا إلى أن مستويات الاحتجاز في المستشفيات تضاعفت في جنوب إفريقيا خلال أسبوع واحد بسبب المتحور، كما أنه بالفعل يوجد مصابون بمتحور أوميكرون في مستشفيات بريطانيا.