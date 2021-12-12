وزيرتا ثقافة مصر وتونس وسيدة المسرح العربي يشاهدن «آه كارميلا» في أيام قرطاج المسرحية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونظيرتها التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، العرض المسرحي المصري (آه كارميلا)، المشارك في المسابقة الرسمية في الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، الذي تحل مصر عليه ضيف شرف، وذلك بسينما الريو بنهج ابن خالدون بالعاصمة، بحضور السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي.

يذكر أن عرض (آه كارميلا) من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية تأليف الكاتب الإسباني خوسيه سانشيز ودراماتورج وإخراج أشرف علي وتمثيل محمد فريد وماريا أسامة وديكور وملابس دنيا عزيز وعرائس ماجد عبد الرازق وموسيقي معتز مجدي واستعراضات محمد عبد الصبور.

وتدور أحداثه حول فترة الحرب الأهلية الإسبانية التي تسببت في موت الكثير من المواطنين، وكانت ما بين القوميين والجمهوريين، والقصة تتمحور حول اثنين من الممثلين الشعبيين وهما "باولينو و "كارميلا"، اللذين يتجولان في كل المدن؛ من أجل تقديم عرضهما، وصادف أن يقدماه أمام الجنرال فرانكو قائد القوات المعادية لمدينتهما، ولكن "كارميلا" ترفض تقديم العرض وتواجه بكل قوة الجنرال وضباطه و"باولينو" ترك "كارميلا" تموت من أجعل أن يعيش ولكن عاش في خياله بأنها مازالت على قيد الحياة وتلتقي به كل يوم على المسرح.